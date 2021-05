Discovery+ disponibile su Amazon Prime Video Channels dal primo giugno

Discovery+, il servizio streaming del gruppo Discovery, entrerà a far parte degli Amazon Prime Video Channels a partire dal primo giugno 2021. I canali di cui si parla sono servizi aggiuntivi che, dietro un pagamento extra rispetto all'abbonamento per Prime Video, offrono una selezione di contenuti aggiuntiva. Il debutto all'interno degli Amazon Prime Video Channels non va a sostituire la normale fruizione del servizio ma offre una possibilità in più, indirizzata prima di tutto agli utenti che usano abitualmente Prime Video e preferiscono restare all'interno della stessa piattaforma per accedere anche ai contenuti di terzi.

Discovery+ è stato lanciato in Italia lo scorso gennaio e offre un catalogo che comprende programmi "lifestyle", "reality show", "true crime", scienza, avventura, natura e tecnologia. Tra le produzioni in arrivo citiamo "Love Island Italia", l’edizione italiana del primo "dating reality" interattivo globale, disponibile a partire dal 7 giugno. Su discovery+ si possono seguire anche "Matrimonio a prima vista Italia", in cui tre esperti selezionano tre coppie di sconosciuti pronti a sposarsi, "Alta infedeltà", che mette in scena le diverse sfaccettature dell’amore infedele e "Citizen Penn", il documentario di Tom Hardy che racconta gli sforzi umanitari di Sean Penn e di un team di volontari ad Haiti in seguito al disastroso terremoto del 2010.

Il servizio streaming offre inoltre incontri in diretta della WWE ogni settimana in contemporanea con gli Stati Uniti e permette di seguire le manifestazioni sportive trasmesse su Eurosport, inclusi i Giochi Olimpici di Tokyo 2020, tre tornei del Grande Slam di tennis, tra cui il Roland Garros, ciclismo, sport invernali, basket e altro ancora.

Alessandro Araimo, Amministratore Delegato di Discovery Italia, ha dichiarato:

Il lancio di discovery+ su Amazon Prime Video Channels in Italia, primo mercato fuori dagli Stati Uniti, è un'ulteriore dimostrazione di ciò che il CEO mondiale di Discovery, David Zaslav, ha recentemente affermato sul business italiano in occasione della presentazione agli analisti dei conti del primo trimestre: una strategia di sviluppo di lungo termine che poggia su una solida e significativa presenza e conoscenza di mercato, contenuti originali appetibili, talent locali forti, management preparato ed una diffusione sempre più ampia dei nostri brand.

L'abbonamento ha un prezzo di 3,99 euro al mese o 7,99 euro al mese con i contenuti di Eurosport inclusi. Ricordiamo che di recente il gruppo Discovery è stato oggetto di un'operazione che lo ha portato alla fusione con WarnerMedia, scorporata proprio per questo motivo dalla controllante AT&T.