Sennheiser ha venduto la sua divisione consumer audio

Expanding our offering and entering new growth markets – Sonova to acquire @Sennheiser Consumer Division: https://t.co/2w55r3WUl4 #hearing #sound #growth #hearables pic.twitter.com/kcFUTEqRzu

Nel 2019, Sennheiser aveva registrato vendite record per i prodotti consumer, ma nonostante ciò si è trovata in passivo, e aveva dovuto tagliare ben 650 posti di lavoro. Il nuovo proprietario potrà continuare a sfruttare il marchio Sennheiser; in concreto per l'utente finale non dovrebbero esserci interruzioni o contrattempi di alcun tipo; è lecito aspettarsi che nei mesi/anni a venire i dispositivi Sennheiser integreranno le tecnologie e i brevetti di Sonova, ma in che modo per il momento non è dato saperlo.

L'affare è costato a Sonova 200 milioni di euro; Sennheiser consumer fattura intorno ai 250 milioni di euro l'anno. Mancano, al solito, i nulla osta da parte delle autorità antitrust competenti, ma non si prevedono intoppi: l'operazione dovrebbe essere conclusa nella seconda metà di quest'anno.