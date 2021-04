DVB-T2: chi vincerà il bando delle nuove frequenze?

La gara per i nuovi multiplex del digitale terrestre è iniziata ufficialmente il 28 aprile, con l'avviso di bando pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Da mercoledì e per i 30 giorni successivi gli operatori potranno presentare la domanda di partecipazione alla "procedura onerosa senza rilanci", come spiega oggi ItaliaOggi. Nello specifico si tratta di una diretta conseguenza della transizione al nuovo formato DVB-T2, che com'è risaputo prevede il passaggio della banda 700 MHz alla capacità trasmissiva 5G.

I LOTTI MULTIPLEX

Il bando mette a disposizione due multiplex per il digitale terrestre di seconda generazione, ma li suddivide in quattro lotti da mezzo mux. Il motivo si deve al fatto che gli attuali multiplex DVB-T hanno un numero di canali che a spanne potrebbero essere ospitati proprio in mezzo mux DVBT-2. Ovviamente bisogna considerare che un attuale canale a risoluzione standard (SD) oggi occupa uno spazio nettamente inferiore rispetto a quello che domani potrebbe essere HD o 4K. Insomma questa è l'occasione per Rai, Mediaset, Persidera e Cairo Communication di completare i propri asset. Il Ministero per lo Sviluppo Economico nel 2019 ha stabilito, in base alla pre-esistente dotazione di MUX, che ai primi tre venissero assegnati 2,5 MUX mentre al quarto solo mezzo - ovviamente sono state previste eque assegnazioni anche agli altri. Assicurandosi un nuovo lotto non vi sarebbe bisogno di accordarsi per potenziare la propria offerta presente e futura.

LA BASE D'ASTA

Il noto quotidiano economico ricorda che il bando farà pesare per l'80% la componente tecnica e quindi favorirà gli attuali attori del settore; difficile quindi che vi sia spazio per un nuovo entrante. Inoltre se da una parte verrà riconosciuto a Cairo Communication il diritto di poter partecipare all'asta per tutti i lotti, Rai e Mediaset potranno partecipare solo ai più cari. Persidera, a parziale risarcimento di una querelle conclusa dal Consiglio di Stato, potrà partecipare all'asta per uno dei lotti più economici e i due più cari. I lotti P1 e P2 hanno come base d'asta 3,95 milioni di euro, mentre i due in P3 hanno come base 7,9 milioni di euro. Al momento non sono previste differenze prestazionali fra i lotti.