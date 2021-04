DAZN, 5 ore di black-out: utenti infuriati. Colpa di Comcast, arriveranno indennizzi

Sembrano essere stati risolti i problemi che hanno impedito l'accesso alla visione degli streaming di DAZN sia da app che da web. Dalle 12:30 alle 17:00 circa è stato impossibile visualizzare sia la partita Inter-Cagliari che, successivamente, Verona - Lazio, oltre a tutti gli altri contenuti. Tantissime i commenti sui siti social da parte degli abbonati letteralmente infuriati. Non ci sono stati problemi, invece, per la visualizzazione del canale tramite Sky Sport.

«Siamo molto dispiaciuti di quando accaduto nel corso della visione della partita Inter Cagliari. Il problema è derivato dal fallimento del servizio di autenticazione fornito da un nostro partner esterno che non è stato in grado di risolvere velocemente applicando le previste procedure di backup, pur avendo ricevuto da parte di Dazn informazioni tempestive e collaborazione immediata. Il nostro partner è attualmente al lavoro per risolvere una problematica che sembra coinvolgere più paesi a livello Europeo e stiamo investigando ulteriormente la natura del danno ed eventuali responsabilità».

Questo problema, ovviamente, fa molto riflettere sul futuro di DAZN che, ricordiamo, si è aggiudicata nelle scorse settimane i diritti della Serie A e sarà il broadcaster che provvederà a trasmettere le partite del nostro massimo campionato per il prossimo triennio.

Secondo quanto riportato da MF-Milano Finanza, la piattaforma avrebbe trovato un accordo con il Gruppo Cairo Communication per l'utilizzo della banda necessaria a creare due canali sul digitale terrestre come "backup" per lo streaming. Veronica Diquattro, vicepresidente esecutivo in Italia e Spagna di DAZN, ha confermato la possibilità di un canale DDT.