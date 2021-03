Diritti TV Serie A: Sky conferma l'offerta ed è pronta rilanciare, DAZN risponde

Una nuova assemblea di Lega si svolgerà oggi, venerdì 26 marzo, con la speranza di trovare un accordo. Il motivo è presto detto: a mezzanotte del 29 marzo scadranno le offerte di Sky e DAZN e si dovrà procedere con un nuovo bando. È pertanto evidente la necessità di tentare una conciliazione tra le due anime della Lega Calcio. Nel frattempo la situazione è però ulteriormente cambiata. Sky ha infatti inviato una lettera a tutti i club di Serie A, comunicando la propria disponibilità a confermare le condizioni dell'offerta anche oltre la data del 29 marzo. C'è di più: nel caso in cui il nuovo bando dovesse offrire condizioni migliorative, Sky si dice pronta a rivedere in meglio la propria offerta.

A seguire il testo inviato da Sky a firma di Maximo Ibarra, amministratore delegato di Sky Italia:

Egregi Signori, da oltre un mese si susseguono notizie circa le difficoltà incontrate dall’assemblea della Lega Serie A nel raggiungere una valutazione comune sulle offerte pervenute in sede di gara per i diritti televisivi sulle partite di Serie A per le prossime tre stagioni. Per facilitare tale processo decisionale, SKY conferma la propria disponibilità – se richiesta – a mantenere valide oltre il 29 marzo 2021 le proprie offerte per i pacchetti A, B e C dell’invito a offrire del 4 gennaio 2021, incluse le precisazioni contenute in tali offerte e nella lettera di accompagnamento del 5 febbraio 2021. Inoltre, qualora per superare l’attuale situazione di impasse la Lega Serie A decida di indire una nuova gara per gli operatori della comunicazione, SKY conferma sin d’ora il proprio interesse a partecipare alla nuova gara con un’offerta quantomeno altrettanto competitiva per il medesimo insieme di diritti e sarebbe pronta anche a riflettere nell’offerta stessa eventuali miglioramenti dei pacchetti.