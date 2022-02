Volantino Expert Cambia TV e non ci pensi più | offerte valide fino al 27 febbraio

È iniziata la nuova promozione del volantino Expert "Cambia TV e non ci pensi più", valida dal 14 al 27 febbraio 2022 nei punti vendita della catena di elettronica di consumo. Al suo interno potrete trovare tantissime opportunità di risparmio per tutto ciò che riguarda la tecnologia smart e gli elettrodomestici, con particolari sconti sulle Smart TV, protagoniste del volantino.

Nelle pagine dedicate ai televisori troviamo evidenziato lo sconto della promozione, il prezzo con bonus rottamazione e il prezzo associando il bonus TV ancora attivo. Come per esempio il TCL 43" QLED che viene proposto con tutti gli sconti applicati a 289 euro.

Sono presenti anche tutti gli accessori collegati al mondo dei TV, le Sound bar, le staffe di supporto, i decoder e i dongle HDMI per rendere smart i dispositivi più datati. In più troviamo tante altre categorie come l'informatica con una buona scelta di notebook, gli Smartphone, le smart band, piccoli e grandi elettrodomestici.