Tile è stata acquisita da Life360

Tile, una delle prime società a esplorare il mercato dei tracker Bluetooth, è stata acquisita da Life360: con l'ingresso di Samsung e soprattutto Apple nel settore, la concorrenza si è fatta più agguerrita, e servono molti più fondi per competere in modo credibile contro due colossi del genere. Life360 è una società californiana fondata circa 13 anni fa il cui prodotto principale è l'omonima app/social di localizzazione, pensata principalmente per permettere a familiari e amici di condividere la propria posizione.

Tile viene dal mondo del crowd funding: è in effetti una delle poche aziende tech che da là sono riuscite a costruirsi un business solido e concreto. Rispetto a prodotti analoghi come gli AirTag di Apple e gli SmartTag Plus di Samsung, che impiegano anche il protocollo UWB, quelli di Tile si basano esclusivamente sul Bluetooth LE. Tile è tuttavia in netto vantaggio dal punto di vista del form factor - include anche un tracker, il Tile Slim, che ha le stesse dimensioni di una tessera/carta di credito e uno spessore più o meno paragonabile (foto in apertura). Il Tile Pro ha anche la batteria sostituibile. Tile sta lavorando comunque al proprio dispositivo UWB, che arriverà l'anno prossimo.