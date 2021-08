Connettore unico per la ricarica, aria di cambiamenti: novità UE a settembre

Sono ad un passo dal concretizzarsi le voci circolate il mese scorso su una proposta di legge UE che potesse individuare un connettore unico per la ricarica. Secondo le informazioni raccolte da alcuni addetti ai lavori, la Commissione Europea si muoverà il mese prossimo, entro fine settembre. La fonte, tuttavia, non ha aggiunto altri elementi.

La Commissione si spende ormai da anni su una questione di interesse tanto per i consumatori quanto, soprattutto, per l'ambiente. Una soluzione unica per tutti i produttori favorirebbe il cliente che non dovrebbe più perdersi tra standard diversi, e contribuirebbe a ridurre il numero di rifiuti elettronici (RAEE) che finiscono poi per generare delle mega discariche come quella di Agbogbloshie, un suburbio della capitale Accra, in Ghana, di cui ci siamo occupati in passato.

Il provvedimento ha incontrato delle resistenze ancor prima di diventare in qualche maniera concreto, soprattutto da parte di Apple che avendo sviluppato il suo standard - Lightning - osteggia le mire della Commissione sostenendo che la direttiva finirebbe col frenare l'innovazione. Secondo la valutazione d'impatto della Commissione riferita al 2019, la metà dei caricabatterie inclusi negli smartphone venduti in UE prevedeva un connettore micro USB, il 29% uno USB-C mentre il 21% un Lightning.

Credits immagine d'apertura: Pixabay