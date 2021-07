Jack maschio e femmina: basta con il sessismo dei cavi audio

Rivolta negli Stati Uniti contro il "sessismo dei connettori audio" (e non solo), con PAMA – l’associazione americana di produttori di materiale audio che ha annunciato un tavolo di confronto per mettere a punto nuovi termini e superare “problemi di linguaggio obsoleti” .

Oltre ai termini “maschio” e “femmina”, si dovranno trovare alternative anche per altre espressioni non proprio politicamente corrette di uso quotidiano in ambito sia audio che informatico come “master” e “slave” (padrone / schiavo).

Il primo documento messo a punto da PAMA prevede dei “suggerimenti di nomenclatura audio professionale” in cui, ad esempio, “spina / presa” potrebbero sostituire “maschio / femmina”, mentre “primario / secondario” potrebbero essere adottati al posto di “master/slave”. Si tratta, per ora, semplicemente di termini consigliati che troveranno poi una definizione univoca con il contributo di tutti i professionisti e addetti ai lavori del settore.

La notizia è stata accolta con favore e rilanciata da SoundGirls, un’associazione di professioniste del mondo dell’audio che da anni supporta le donne del settore mettendo in evidenza i loro successi, i traguardi raggiunti nella produzione audio e musicale e fornendo supporto per creare network e condividere consigli ed esperienze.

Queste le parole di Karrie Keyes, direttrice esecutiva di SoundGirls: