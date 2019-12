Recensione Huawei Mate 20 Pro: 3 fotocamere per un nuovo punto di vista

Mi chiedo poi quale sia la strada che Huawei percorrerà da questo momento in poi, con un Mate 20 Pro che unisce i due mondi della serie “P” e di quella “Mate” , prendendo da entrambi le cose migliori. Prima c’erano le dimensioni a delineare una demarcazione, adesso stiamo convergendo invece su una direzione comune, e la cosa non per forza ci dispiace.

Ecco, forse proprio sull’interfaccia avrei qualcosina da ridire, non tanto per le funzionalità e loro implementazioni, quanto per la grafica di icone e homescreen. I temi da affrontare sono comunque numerosi, oltretutto è l’ultimo dei top gamma di questo bollente autunno 2018 e non ci potrebbe esser miglior occasione per tirare un po’ le somme complessive.

Huawei ha messo tutte le carte sul tavolo, è andata "All-in" - come si dice nel poker - e lanciato un Mate 20 Pro che sulla carta sbaraglia la concorrenza. I presupposti per accaparrarsi lo scettro di miglior smartphone dell'anno non mancano di certo: dalla piattaforma hardware da record ad un comparto fotografico ancor più completo, dal lettore d'impronte sotto il display al reverse charging . Le tendenze degli ultimi tempi sono state rispettate da manuale, notch compreso; c'è perfino una batteria da ben 4.200mAh e l'ultimissima distribuzione software del produttore basata su Android 9.0.

DESIGN SEMPRE PIU’ ESTREMO, MA CON STILE

Qualche tempo fa avremmo fatto un ghigno parlando di uno smartphone da 6,39 pollici, ma ci sono due fattori che rendono questa diagonale alla “portata di tutti”: tacca e form factor del display di 19,5:9, per linee strette e allungate. Questo per dire che il polliciaggio non deve necessariamente spaventare, Mate 20 Pro si tiene bene in mano, anche per chi (come me) non ha le mani grandi.

Certo, impugnandolo dal basso non arriverete mai ad abbassare la tendina delle notifiche, senza fare un qualche movimento da contorsionista con la medesima mano, ma credo sia la normalità con gli smartphone odierni. Huawei ha lavorato molto sul vetro anteriore, un Gorilla Glass 5 che vanta due evidenti bordi Edge ai lati e per questo ricorda i Galaxy S9/S9+ di Samsung, senza tuttavia le funzioni software dedicate. Il vetro fornisce una buona presa, seppur questi bordi lo rendano a tratti un po’ scivoloso.

Stessa curvatura del vetro (ancora una volta Gorilla Glass 5) segue la back cover, che posteriormente è pulita e liscia (almeno nella colorazione Twilight) eccetto per il caratteristico modulo fotocamera quadrato. Elemento in bassorilievo con sfondo nero e bordi curvi che permette di riconoscere Mate 20 Pro in mezzo 'al mazzo'. Insomma, le differenze estetiche con la generazione precedente sono molteplici, lo stesso si può dire al cospetto del fratello minore P20 Pro, con cui condivide comunque parte del suo DNA.